«Ora all’Inter capiranno quanto hanno denigrato Inzaghi» Athletic sullo psicodramma nerazzurro.

Ora, all'attenzione mondiale, l'Inter si riscopre protagonista di uno psicodramma che sta scuotendo anche Athletic, il prestigioso giornale del New York Times. Tra tensioni interne e scontri tra Lautaro e Calhanoglu, il caso nerazzurro assume tinte sempre più coinvolgenti. È giunto il momento di riflettere: quanto abbiamo denigrato Inzaghi, senza conoscere davvero il cuore pulsante di questa squadra? La verità dietro le quinte interiste sta emergendo, e il sipario si solleva su un nuovo capitolo.

Lo psicodramma Inter è anche su Athletic: «Ora capiranno quanto hanno denigrato Inzaghi» Il caso Inter, o sarebbe più corretto scrivere i casini dell’Inter, hanno fatto talmente notizia che sono finiti su Athletic il giornale sportivo del New York Times. Athletic dedica un lungo pezzo alle tensioni in casa nerazzurra, a firma James Horncastle. Il clou è ovviamente la tensione tra Lautaro e Calhanoglu. Il Nyt scrive che Calhanoglu non ha giocato nemmeno un minuto del Mondiale per Club. Al pari di altri giocatori come Bisseck, Zielinski e Pavard. Tutti fermi per infortunio. Horncastle ricorda anche che Lautaro si affrettò a tornare dall’infortunio per giocare la semifinale di Champions contro il Barcellona. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it