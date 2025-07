Inchiesta Pifferi bis la legale accusata di falso vuole essere interrogata

Le indagini sul caso di Alessia Pifferi si approfondiscono, con la legale dell’imputata pronta a essere interrogata. La donna, condannata all’ergastolo per aver lasciato morire di stenti la piccola Diana, si trova ora al centro di un nuovo procedimento che coinvolge anche quattro psicologhe e il consulente della difesa. La disponibilità di Alessia Pontenani a testimoniare potrebbe rivelare dettagli decisivi: un passo fondamentale nel tentativo di fare luce sulla vicenda.

Si è aperto ieri il nuovo procedimento per il caso di Alessia Pifferi, la donna condannata all'ergastolo in primo grado per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di meno di un anno e mezzo nel luglio 2022. Il procedimento è a carico della legale di Pifferi, Alessia Pontenani, di quattro psicologhe e di Marco Garbarini, psichiatra e consulente della difesa. Pontenani, nell’ambito dell’indagine, ha fatto sapere di essere disposta a farsi interrogare per respingere le accuse di falso e favoreggiamento. Al centro del procedimento, infatti, c’è una presunta attività di "manipolazione” che, per l’accusa, si sarebbe verificata anche attraverso la falsificazione di test al fine di aiutare Pifferi ad ottenere la perizia psichiatrica in primo grado. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Inchiesta Pifferi bis, la legale accusata di falso vuole essere interrogata

