Victoria Beckham che alle nozze di Brooklyn con Nicola Peltz fece piangere la sposa rubandole il primo ballo

Il matrimonio di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz è stato segnato da un episodio inaspettato: Victoria Beckham, con il suo carattere deciso, ha preso il comando della festa, rubando il primo ballo alla sposa e scatenando emozioni intense. Secondo People, questa scelta ha lasciato Nicola profondamente colpita, portandola a piangere e a chiedersi perché la futura suocera avesse voluto “rovinare” il suo giorno speciale. Un gesto che ha certamente lasciato il segno.

Secondo People fu Victoria, scavalcando la nuora e stravolgendo i programmi del party nuziale, ad aprire le danze con Brooklyn: «Nicola rimase scioccata, e fuggì dalla stanza in lacrime chiedendosi: “Perché mia suocera ha voluto rovinarmi il matrimonio?”. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Victoria Beckham, che alle nozze di Brooklyn con Nicola Peltz «fece piangere la sposa rubandole il primo ballo»

