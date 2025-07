La confessione di Amedeo Goria a Maria Monsè | Ho sofferto di balbuzie | GUARDA

Amedeo Goria, noto volto del giornalismo italiano, si apre per la prima volta sulla sua battaglia con la balbuzie, condividendo un aspetto più intimo e complesso della sua vita. Nella rubrica "La vita è una questione di verità" di Maria Monsè, il giornalista rivela come questa difficoltà abbia segnato la sua crescita personale e professionale, dimostrando che anche le sfide più intime possono essere superate con coraggio e supporto.

Per la prima volta Amedeo Goria confessa: "Ho sofferto di balbuzie". E lo fa nella rubrica "La vita è una questione di verità" di Maria Monsè. Fin da ragazzo il famoso giornalista ha raccontato che ha sofferto di balbuzie: “Un problema psicologico”. Era così preoccupato da pensare di non riuscire mai a esibirsi come giornalista. Col tempo ha imparato a gestirla, anche grazie al supporto della moglie Maria Teresa Ruta, che lo aiutava a riderci su e a non fossilizzarsi sulle sue difficoltà Oggi, ha trasformato quella che sembrava una barriera in uno strumento di forza, diventando una voce autorevole e appassionata, sia dietro il microfono, sia dietro la penna. 🔗 Leggi su Iltempo.it