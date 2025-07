Terre rare litio e antimonio | la Toscana al centro del nuovo programma nazionale di esplorazione mineraria

La Toscana si posiziona al centro di un nuovo capitolo strategico per l’Italia, con l’inclusione nel Programma nazionale di esplorazione mineraria (PNE). Questo ambizioso progetto, approvato dal Comitato interministeriale per la transizione ecologica e affidato al servizio geologico d’Italia di Ispra, mira a riscoprire risorse fondamentali come terre rare, litio e antimonio. La regione si prepara a diventare protagonista di un futuro energetico e tecnologico più sostenibile e innovativo.

Firenze, 2 luglio 2025 – C'è anche la Toscana tra le regioni protagoniste del Programma nazionale di esplorazione mineraria, Pne, appena approvato dal Comitato interministeriale per la transizione ecologica e affidato per la sua realizzazione al servizio geologico d'Italia di Ispra. Il piano coinvolge 14 progetti su scala nazionale, con l'obiettivo di aggiornare la mappa mineraria italiana a oltre trent'anni dall'ultimo investimento pubblico nel settore. Al centro ci sono le materie prime critiche e strategiche per l'industria e la transizione ecologica, come litio, antimonio, magnesio, terre rare, rame, boro, grafite, e altre risorse fondamentali per tecnologie verdi e digitali.

