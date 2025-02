Sololaroma.it - Parma-Roma 0-1, il lampo di Soulé: Ranieri sorride

La 25° giornata di Serie A ha regalato allasolo liete conferme. I giallorossi sono tornati in campo dopo il pareggio per 1-1 con il Porto e hanno portato a casa il massimo risultato con il minimo sforzo. I ragazzi guidati da Claudiohanno infatti vinto 1-0, con una prova di forza e tenacia. Già, perché i capitolini hanno sbloccato il risultato nella prima mezz’ora ed hanno gestito la superiorità numerica, pur non riuscendo a trovare il raddoppio nella ripresa.A portare avanti la Lupa è stato uno degli elementi più sotto osservazione, nella serata dell’Ennio Tardini. Stiamo parlando, ovviamente, di Matias. Lanciato dal 1? minuto per sostituire un Paulo Dybala rimasto ai box, l’argentino si è procurato sia l’espulsione di Leoni che la conseguente punizione del vantaggio dalla destra.