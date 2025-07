Temptation Island pagelle prima puntata | la mancata fuga di Antonio 3 Sonia B ride per non piangere 5 Alessio lancia la sdraio 1

Il debutto di Temptation Island 2024 è stato un mix di emozioni e sorprese: Antonio che rinuncia alla fuga, Sonia B che ride per non piangere, Alessio che lancia la sdraio... Un cast carico di tensione e intrighi pronti a esplodere. Le prime impressioni sono fondamentali, ma il vero spettacolo inizia ora. Scopriamo insieme le pagelle della prima puntata, dove ogni protagonista si gioca il suo destino nel cuore del reality più esplosivo dell’estate.

Il villaggio è allestito, il pinnettu è già caldo, e Filippo Bisciglia sorride sornione: Temptation Island è tornato, e promette di servire drama bollente sotto il sole.. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Temptation Island, pagelle prima puntata: la mancata fuga di Antonio (3), Sonia B. ride per non piangere (5), Alessio lancia la sdraio (1)

In questa notizia si parla di: temptation - island - pagelle - prima

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - "Temptation Island", il reality dei sentimenti per eccellenza, si prepara a tornare su Canale 5, ma per il conduttore Bisciglia è in arrivo un brutto colpo.

Temptation Island, le pagelle prima puntata: la mancata fuga di Antonio (3), Sonia B. ride per non piangere (5), Alessio lancia la sdraio (1) Vai su Facebook

Temptation Island, le pagelle della prima puntata: c’è già un falò di confronto https://msn.com/it-it/intrattenimento/notizie/temptation-island-le-pagelle-della-prima-puntata-c-%C3%A8-gi%C3%A0-un-fal%C3%B2-di-confronto/ar-AA1HVzSH?ocid=spr_ent&busin Vai su X

Temptation Island, le pagelle della prima puntata: c’è già un falò di confronto; Le pagelle della prima puntata di “Temptation Island 2025”: finisce subito la storia tra Sonia M. e Alessio; Temptation Island, pagelle prima puntata: la mancata fuga di Antonio (3), Sonia B. ride per non piangere (5),.

Temptation Island, pagelle prima puntata: Alessio imbarazzante (NC), Antonio porta il trash napoletano (3) - Temptation Island è tornato in onda ieri, giovedì 3 giugno, su Canale 5 con una nuova edizione che promette di regalarci tanti meme e soddisfazioni. Lo riporta msn.com

Le pagelle della prima puntata di “Temptation Island 2025”: finisce subito la storia tra Sonia M. e Alessio - Lei è la vera protagonista della serata: ma Bisciglia anticipa un colpo di coda ... Da iodonna.it