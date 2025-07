Monaco avvisa Sinner | Dimitrov può creare problemi Djokovic può vincere Wimbledon poche storie!

Nella sorpresa e nella soddisfazione di averne cinque al terzo turno, va rimarcato come questa crescita testimonii la forza e il valore del tennis italiano. Un risultato che ci spinge a credere ancora di più nel potenziale dei nostri talenti, pronti a scrivere nuove pagine di storia. La strada per Wimbledon è ancora lunga, ma il nostro entusiasmo non si ferma qui.

Il nuovo record italiano di cinque giocatori al terzo turno nel singolare maschile di Wimbledon, oltre ad Elisabetta Cocciaretto in campo femminile, è stato uno dei temi principali trattati nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti  Guido Monaco e Massimiliano Ambesi. “ Nella sorpresa e nella soddisfazione di averne cinque al terzo turno, va rimarcato come non ci siano Musetti e Berrettini, il che da un certo punto di vista è davvero folle. Attenzione però, perchĂ© i tabelloni sono stati incredibili. Lasciando stare Sinner, gli altri quattro hanno affrontato otto match di cui solamente due vinti contro top100. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Monaco avvisa Sinner: “Dimitrov può creare problemi. Djokovic può vincere Wimbledon, poche storie!”

In questa notizia si parla di: wimbledon - monaco - avvisa - sinner

Monaco spiega: “Non temo un contraccolpo per Sinner, sarà pronto per Wimbledon. Una delle migliori finali Slam” - Guido Monaco, con la sua proverbiale chiarezza, analizza la finale di Roland Garros 2025 tra Sinner e Alcaraz, sottolineando come il talento di Jannik sia pronto per affrontare Wimbledon senza timori di contraccolpi.

Seconda giornata di Wimbledon 2025 che vede l'esordio di Sinner e Musetti, oltre che di altri cinque italiani, e il completamento degli incontri di... Vai su Facebook

Sinner, n° 1 in ghiaccio fino al rientro? Alcaraz e Zverev non sembrano all’altezza; Bublik cita 'Kung Fu Panda' sui casi Sinner e Swiatek: La casualità non esiste; Tennis Tracker: Rune manda ko Alcaraz e vince il titolo a Barcellona, Paolini cede a Sabalenka.

Medvedev avvisa Sinner: “Stavolta sarà diverso, so come sorprenderlo” - Corriere dello Sport - Medvedev avvisa Sinner: “Stavolta sarà diverso, so come sorprenderlo” Le dichiarazioni del tennista russo in 'press conference', prossimo avversario del numero uno al mondo 3 min ... Secondo corrieredellosport.it

Sinner batte Hanfmann a Wimbledon in 4 set: 6-3; 6-4; 3-6; 6-3 - 3) al primo turno del torneo di Wimbledon e comincia la sua rincorsa al Sacro Graal del tennis. Da corriere.it