Ucraina | Mosca obiettivi al momento irraggiungibili con diplomazia

La situazione tra Russia e Ucraina rimane complessa e tesa, con obiettivi strategici che al momento sembrano irraggiungibili tramite la diplomazia. Nonostante gli sforzi internazionali, il Cremlino sottolinea come l’uso della forza continui a essere l’unica opzione percorribile per la Russia. Mentre il mondo osserva con apprensione, si delinea uno scenario che richiede urgentemente soluzioni durevoli e dialogo costruttivo, prima che le tensioni degenerino ulteriormente.

Milano, 4 lug. (LaPresse) – La Russia sta continuando la sua operazione speciale in Ucraina, poiché il raggiungimento di tutti i suoi obiettivi attraverso mezzi politici e diplomatici è attualmente impossibile. È quanto ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando il colloquio telefonico di ieri fra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente Usa Donald Trump, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Tass. “Siamo interessati a raggiungere i nostri obiettivi durante un’operazione militare speciale e a farlo preferibilmente con mezzi politici e diplomatici, ma fino a quando questo non sarà possibile, continueremo la nostra operazione militare speciale”, ha dichiarato Peskov. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Mosca, obiettivi al momento irraggiungibili con diplomazia

