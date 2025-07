Esplosione Roma la lamiera del distributore finita nel cortile dell’asilo

Un’onda improvvisa di distruzione ha scosso Roma venerdì mattina, con un’esplosione nel quartiere Prenestino che ha scaraventato detriti e lamiera nel cortile dell’asilo “Il Piccolo Principe”. La violenza dell’incidente, avvenuto alle 8:18 in via dei Gordiani, ha lasciato dietro di sé un paesaggio di frammenti di vetro, pezzi di tetto e spazzatura metallica. Un episodio che ha sconvolto la comunità e ricordato quanto possa essere fragile la nostra quotidianità.

Detriti, pezzi di vetro, porzioni di tetto e addirittura lamiera. Sono queste le conseguenze della forte esplosione avvenuta venerdì mattina alle 8:18 di un deposito di gas e carburante in via dei Gordiani 32, nel quartiere Prenestino, zona Sud Est di Roma. Tra i resti anche un pezzo molto grande di lamiera finita nel cortile dell’asilo “Il Piccolo Principe” di Via Romolo Balzani, a circa 500 metri dal punto dell’esplosione. 🔗 Leggi su Lapresse.it