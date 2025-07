Atina operaio si accascia in strada e muore | forse vittima del caldo

Un'ombra di tristezza si è abbattuta ad Atina quando, in un caldo torrido, un operaio di 58 anni si è improvvisamente accasciato in strada. Nonostante l'intervento tempestivo del personale sanitario del 118 di Cassino, ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato vano. La tragedia ha lasciato la comunità sgomenta e riflette sull'urgenza di misure per proteggere chi lavora sotto il sole cocente.

Sul posto è giunto il personale sanitario del 118 di Cassino che si è immediatamente messo al lavoro per dare inizio alle manovre di rianimazione e per prestargli i primi soccorsi. Ogni tentativo si è però rivelato inutile e il 58enne è deceduto nel cantiere, lasciando nello sconforto e nell'agitazione i presenti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Atina, operaio si accascia in strada e muore: forse vittima del caldo

Drammatico malore per un operaio al lavoro lungo una strada, morto a 58 anni. Stava lavorando alla posa della fibra ottica lungo via Randolfi ad Atina - Una tragica giornata scuote la comunità di Atina: un operaio di 58 anni, impegnato nella posa della fibra ottica lungo via Randolfi, ha perso la vita improvvisamente a causa di un malore.

