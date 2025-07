Due corpi recuperati in mare a Cagliari sono un uomo e una donna | l' avvistamento dei bagnanti in spiaggia

Una tragica scoperta scuote Cagliari: questa mattina, un uomo e una donna sono stati recuperati dalle acque del Poetto e della Sella del Diavolo, dopo che i bagnanti avevano segnalato la loro presenza. La vicenda ha suscitato grande sconcerto tra la comunità, mentre le autorità indagano sulle circostanze di questa drammatica perdita. Restate aggiornati per ulteriori dettagli su questa triste vicenda.

Minorenne morto in mare a Cagliari, il giallo sulle cause e le indagini su una festa in spiaggia - Una tragedia scuote Cagliari: il giallo sulla morte di Mariano Olla, il minorenne rinvenuto senza vita nelle acque del porto turistico di Su Siccu, desta grande inquietudine.

