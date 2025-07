Addio Michael Madsen è morto a 67 anni l'attore cult di Quentin Tarantino

Addio a Michael Madsen, il celebre attore di Quentin Tarantino scomparso a 67 anni. Famoso per il suo ruolo di Mister Blonde in "Le Iene", Madsen ha incantato il pubblico con la sua presenza magnetica e il talento indiscusso. Stroncato da un arresto cardiaco nella sua villa di Malibu, la sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo del cinema cult. La sua eredità rimarrà viva nei cuori di appassionati e colleghi.

È morto a 67 anni Michael Madsen, attore “feticcio” di Quentin Tarantino, che ha lanciato la sua carriera con il ruolo di Mister Blonde in Le Iene. Un arresto cardiaco ha stroncato l’attore 67enne. L’attore è stato trovato morto nella sua villa di Malibu giovedì, a ucciderlo, con tutta probabilità , un arresto cardiaco, come ha spiegato il suo manager Ron Smith:  i soccorsi sono subito intervenuti, ma hanno potuto soltanto constatare il decesso. GUARDA LE FOTO Quentin Tarantino: le foto e i trailer dei suoi 9 film (aspettando con impazienza il numero 10). Uno choc per tutti gli appassionati di cinema, che avevano iniziato ad amarlo grazie all’iconica scena delle Iene in cui, sulle notte di Stuck In The Middle With You degli Steelers Wheel, danzava impugnando un rasoio prima di torturare un agente di polizia. 🔗 Leggi su Amica.it