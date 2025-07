Esplosione Roma Gpl è rischioso per la salute? Cosa succede se viene inalato

L’esplosione a Roma ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e i rischi legati al GPL, una miscela di propano e butano. Se inalato in elevate concentrazioni, questo gas può provocare effetti gravi come nausea, cefalea, vertigini e, nei casi più estremi, perdita di coscienza o asfissia. È fondamentale conoscere i pericoli e adottare le giuste precauzioni per proteggere la salute. Ma cosa succede esattamente se si viene esposti al GPL?

(Adnkronos) – Il Gpl, miscela di propano e butano, “se inalato in concentrazioni elevate può causare nausea, cefalea, vertigini, disturbi neurologici, perdita di coscienza o persino asfissia per spiazzamento dell’ossigeno”. Così all’Adnkronos Salute Alessandro Miani, presidente Sima (Società italiana di medicina ambientale), fa il punto sull’esplosione avvenuta oggi a Roma. Il “contatto diretto con il . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Esplosione Roma, Gpl è rischioso per la salute? Cosa succede se viene inalato

In questa notizia si parla di: inalato - esplosione - roma - rischioso

Esplosione Roma, cosa succede se si inala GPL: rischi per la salute.

Esplosione a Roma, la Protezione Civile chiede di tenere le finestre chiuse nel V Municipio - La Protezione Civile ha chiesto ai cittadini residenti nel Municipio V di tenere chiuse le finestre, a scopo precauzionale, in merito all'esplosione di ... Riporta fanpage.it

Esplosione in un bar nel centro di Roma - il Giornale - Esplosione nel seminterrato del bar Ciampini, a Piazza San Lorenzo in Lucina, nel centro storico di Roma. Come scrive ilgiornale.it