Esplosione in un distributore a Roma | boato incendi e oltre 20 feriti senza vittime gravi

Un’esplosione devastante ha scosso questa mattina il quartiere Prenestino di Roma, causando un incendio e ferendo oltre 20 persone. La deflagrazione, attribuita presumibilmente a un urto del camion su una conduttura GPL in fase di scarico, ha portato all’evacuazione di un centro estivo e di vari palazzi. Le autorità sono al lavoro per chiarire le cause di questa tragedia e garantire la sicurezza dei cittadini.

Roma - Distrutto un impianto GPL al Prenestino, evacuati centro estivo e palazzi, le autorità avviano accertamenti mentre vigili del fuoco domano il rogo. Una forte deflagrazione ha scosso questa mattina, 4 luglio 2025, il quartiere Prenestino di Roma, quando un camion ha presumibilmente urtato una conduttura del GPL in fase di scarico presso il distributore di via dei Gordiani. In quel momento erano già presenti sul posto i vigili del fuoco, intervenuti per una fuga di gas segnalata poco prima. Secondo una prima ricostruzione, si sono verificate almeno due esplosioni consecutive: la prima, minore, è stata seguita da una deflagrazione più violenta intorno alle 08:18, che ha generato una fiammata imponente, accompagnata da un’onda d’urto percepibile fino all’Eur e al Trieste. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Esplosione in un distributore a Roma: boato, incendi e oltre 20 feriti senza vittime gravi

In questa notizia si parla di: roma - esplosione - distributore - boato

“Come un bombardamento”. Le testimonianze di soccorritori e residenti dopo l'esplosione a Roma - Un’esplosione violentissima ha scosso Roma questa mattina, lasciando dietro di sé un’immagine di devastazione e panico.

Un violento boato ha scosso questa mattina via dei Gordiani, nel quartiere Prenestino, a #Roma, per l’esplosione di una cisterna presso un distributore. Secondo le prime informazioni, i vigili del fuoco erano stati allertati per l’incidente di un camion che aveva Vai su X

Una forte esplosione si è verificata questa mattina a Roma. Il boato è stato avvertito distintamente in tutta la Capitale, con una colonna nera di fumo visibile da chilometri di distanza. L’esplosione è avvenuta nei pressi di un distributore di benzina in via dei Gor Vai su Facebook

Esplosione ad un distributore di benzina a Roma, 21 i feriti, nessuno sarebbe in gravi condizioni - LIVE; Esplode un distributore di benzina e gas a Roma: oltre 20 feriti, pompieri e agenti travolti; Scoppia un distributore di benzina al Prenestino, tetto volato a 300 metri. I residenti: «In aria pezzi di vetro e ferro». Meloni: «Seguiamo la situazione».

Roma, esplosione distributore di benzina: boato avvertito in tutta la Capitale - Un incidente ad un distributore di benzina in via dei Gordiani, al Prenestino, a Roma, ha provocato un forte boato sentito in molti quartieri. Lo riporta corrieredellosport.it

Incidente a un distributore di benzina: esplosione a Roma, il boato sentito fino al centro. «Soccorse 40 persone» - Prima un boato, poi fiamme e una colonna di fumo nero ben visibile da tutto il quartiere, e non solo. msn.com scrive