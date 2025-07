Oltre 20 coltellate | 29enne arrestato a Milano per il tentato omicidio del padre

Una notte di terrore nel cuore di Milano: un giovane di 29 anni è stato arrestato per aver sferrato oltre 20 coltellate al padre, in un episodio drammatico che si è consumato nell’appartamento di via Cascina Bianca, nel quartiere Barona. La pronta chiamata della madre ha permesso agli agenti di intervenire tempestivamente, fermando l’aggressore prima che la tragedia si concretizzasse. La vicenda solleva inquietanti interrogativi sulla fragilità familiare e sulla gestione di situazioni di crisi.

Un ragazzo di 29 anni è stato arrestato in flagranza a Milano dalla polizia di Stato per il tentato omicidio del padre. E' successo nella notte nel loro appartamento in via Cascina Bianca al quartiere Barona. Poco dopo la mezzanotte la madre del ragazzo ha chiamato il 112 dicendo che il figlio stava accoltellando con un coltello da cucina il padre. Sul posto sono arrivati gli agenti dell'Ufficio.

