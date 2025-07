Esplosione a Roma il MIM monitora gli edifici scolastici

Dopo l’esplosione a Roma, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha immediatamente avviato un rigoroso monitoraggio degli edifici scolastici coinvolti, per garantire la sicurezza di studenti e personale. Con il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in prima linea e il Ministro Giuseppe Valditara che segue da vicino l’evolversi della situazione, l’attenzione resta massima. La priorità è quella di tutelare la comunità scolastica e prevenire rischi futuri.

A seguito dell'esplosione verificatasi a Roma, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, tramite il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, ha avviato un monitoraggio degli edifici scolastici situati nell'area interessata. Il Ministro Giuseppe Valditara è stato tempestivamente informato e segue l'evolversi della situazione.

