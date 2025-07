Mediaset campagna contro le fake news

Le notizie false si diffondono con rapidità e possono avere conseguenze devastanti sulla società. Per questo, Mediaset si impegna dal 6 al 12 luglio 2025 in una campagna contro le fake news, promuovendo un’informazione più responsabile. Solo attraverso un’informazione accurata e verificata possiamo costruire un ambiente digitale più sicuro e affidabile. È il momento di fare la differenza: informiamoci con consapevolezza e condividiamo solo ciò che è vero.

Dal 6 al 12 luglio 2025, Mediaset promuove una nuova campagna per un’informazione responsabile e contro la diffusione delle fake news. In un’epoca in cui le notizie circolano in tempo reale, spesso guidate da reazioni emotive e da una condivisione istintiva, Mediaset lancia una campagna crossmediale per sensibilizzare il pubblico sull’importanza di verificare le informazioni prima di diffonderle. Le notizie false si diffondono con rapidità e coinvolgono tutti — anche in buona fede — con possibili conseguenze negative sulla società e sul dibattito pubblico. Mediaset, da sempre impegnata a garantire un’informazione professionale, autorevole e trasparente, è stata riconosciuta come la fonte più affidabile in Italia secondo il Digital News Report 2025 dell’Istituto Reuters. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mediaset, campagna contro le fake news

