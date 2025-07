Jonathan David scatena l’entusiasmo dei tifosi | È un ottimo colpo Le reazioni dopo l’arrivo dell’attaccante canadese – GALLERY

L’arrivo di Jonathan David in maglia Juventus ha scatenato un’ondata di entusiasmo tra i tifosi, pronti ad accogliere il nuovo centravanti canadese. Le reazioni social si sono infiammate, rivelando l’aspettativa e la fiducia riposta in questo colpo da 200 milioni. Dopo le visite mediche, il poker di emozioni è destinato a crescere: l’attesa per vedere David in azione con la Vecchia Signora è ormai alle porte.

Jonathan David, entusiasmo dei tifosi: le reazioni social nel giorno dell’arrivo del centravanti ex Lille. I messaggi – GALLERY. Jonathan David è finalmente arrivato in Italia, pronto a iniziare la sua nuova avventura con la Juve. L’attaccante canadese, che si è recentemente svincolato dal Lille, è appena atterrato a Malpensa, pronto ad intraprendere il suo percorso verso Torino per visite mediche e firma con i bianconeri. L’entusiasmo tra i tifosi bianconeri è palpabile: sui social, infatti, molti sostenitori della Juve hanno accolto il nuovo acquisto con grande entusiasmo, considerandolo un rinforzo importante per l’attacco della squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Jonathan David scatena l’entusiasmo dei tifosi: «È un ottimo colpo». Le reazioni dopo l’arrivo dell’attaccante canadese – GALLERY

