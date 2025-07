Panico in spiaggia trovati due corpi | la scoperta agghiacciante

Un tranquillo giorno al Poetto si è trasformato in un incubo quando, questa mattina, i bagnanti hanno scoperto due corpi senza vita nelle acque cristalline. La scena ha sconvolto tutti e ha scatenato un immediato stato di panico sulla spiaggia. La Guardia Costiera e le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente per gestire l’emergenza e avviare le indagini per chiarire questa drammatica scoperta. Restate aggiornati per svelare cosa si cela dietro questa agghiacciante vicenda.

– Panico sulla spiaggia del Poetto a Cagliari dove, questa mattina, i bagnanti hanno avvistato un corpo esanime galleggiare nelle acque a breve distanza dalla riva. L’ allarme è stato immediato e la Guardia Costiera è intervenuta prontamente per recuperare il corpo e trasportarlo al porto più vicino. Qui, le autorità, tra cui i carabinieri, hanno iniziato le indagini per identificare la vittima e determinare le cause del decesso. . Le prime indiscrezioni indicano che la vittima sarebbe una donna di circa settant’anni. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Panico in spiaggia, trovati due corpi: la scoperta agghiacciante

In questa notizia si parla di: panico - spiaggia - trovati - corpi

"Quelli sono due corpi". Panico in spiaggia, li hanno visti lì e subito il terrore. E si scopre l'identità: "Sono proprio loro" Vai su Facebook

Natisone, il testimone: «Si vedeva che non sapevano cosa fare». La Procura di Udine apre un fascicolo sul caso; Australia, uomo ucciso da uno squalo di 4 metri. «Scena horror»; Quelli sono due corpi. Panico in spiaggia, li hanno visti lì e subito il terrore. E si scopre l'identità: Sono proprio loro.

Due cadaveri trovati in mare a Cagliari, i corpi sono di un uomo e una donna: indagano i Carabinieri - Due corpi sono stati trovati in mare a Cagliari nella mattinata di oggi, venerdì 4 luglio. Secondo fanpage.it

Trovati i corpi senza vita di due uomini sulla spiaggia: il ritrovamento a Montalto di Castro - Fanpage.it - Si tratta di Roberto D'Ascenzi ed Emiliano Brinchi , uno residente a Montalto e l'altro a Capodimonte. Segnala fanpage.it