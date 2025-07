Nazionale Albertini | Mi sono stupito della gestione dell’esonero di Spalletti

Demetrio Albertini, ex calciatore e figura di spicco nel calcio italiano, si è recentemente espresso sulla gestione dell’esonero di Spalletti, sottolineando come la comunicazione in tempi così delicati possa fare la differenza. Con un occhio critico e una prospettiva esperta, Albertini ha evidenziato il momento di transizione come cruciale per la scelta del nuovo allenatore, ritenendo che Rino Gattuso rappresenti oggi l’alternativa migliore. La sua analisi apre un dibattito importante sulla gestione tecnica e mediática del calcio nazionale.

"Oggi credo che Rino Gattuso in questo momento, per quello che va fatto, può essere l'alternativa migliore. Mi sono stupito – ha detto – nella gestione" dell'esonero di Spalletti "in conferenza stampa, tra una partita e l'altra.. Lo ha affermato Demetrio Albertini, ex calciatore del Milan e della Nazionale, ed ex presidente del settore tecnico.

Visnadi: "Sono stupito dal Milan, vi spiego perché. Su Tare e Allegri…" - Gianni Visnadi si è mostrato stupito dal Milan, offrendo un'analisi approfondita su come Allegri e Tare stiano plasmando il futuro dei rossoneri.

