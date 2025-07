'Situazione sempre più grave in SiderAlloy', allarme sindacati.

La ripresa delle produzioni in questi sette anni di crisi appare ormai lontana: i sindacati dei metalmeccanici lanciano l’allarme sulla difficile situazione di Sider Alloys-GMS, chiedendo un intervento urgente al Mimit. È fondamentale cambiare le prospettive industriali di Portovesme, affinché il futuro dello stabilimento non sia più condizionato dall’incertezza e dalla gestione attuale. La tutela dei lavoratori e lo sviluppo dell’industria italiana dipendono da decisioni tempestive e coraggiose.

Le organizzazioni sindacali dei metalmeccanici, denunciano una "situazione sempre più grave per quanto riguarda i circa 60 dipendenti rimasti in carico alle aziende Sider Alloys-GMS ". E chiedono la convocazione urgente al Mimit: si cambino definitivamente le prospettive industriali dello stabilimento di alluminio primario di Portovesme, che non può vedere il futuro con l'attuale proprietà". "La ripresa delle produzioni in questi sette anni di proprietà e gestione della Sider Alloys, è continuamente slittato, in considerazione della scarsa affidabilità aziendale; a queste gravi mancanze, si sono aggiunti debiti accumulati con appaltatori, fornitori e istituzioni, nonché la gravissima situazione nel mancato rispetto dell'ambiente, che ha portato al 'sigillo' di diversi reparti - spiegano le segreterie territoriali di Fiom Cgil, Fsm Cisl e Uilm - L'ultima azione che rende la situazione insostenibile, è il mancato pagamento delle retribuzioni alle lavoratrici ed ai lavoratori.