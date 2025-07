Esplosione Roma Gualtieri dopo il sopralluogo | Grazie a soccorritori evitate conseguenze tragiche

Il coraggio e la tempestività dei soccorritori hanno evitato una vera tragedia a Roma, dopo l’esplosione in via dei Gordiani. Il sindaco Gualtieri, presente sul luogo del disastro, ha lodato l’intervento rapido che ha impedito conseguenze più gravi. “Durante le operazioni di ricarico del distributore da parte…”, ha aggiunto, sottolineando come ogni secondo abbia fatto la differenza tra danni contenuti e tragedie evitabili.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è andato in via dei Gordiani, al Prenestino, dove venerdì mattina si è verificata l’esplosione di un distributore di gas. “L’impatto di questa esplosione è stato terribile, ha fatto dei danni e provocato feriti, ma senza le conseguenze tragiche che quella dimensione e potenza avrebbe potuto determinare”, ha detto dopo il sopralluogo. “Sembrerebbe che durante le operazioni di ricarico del distributore da parte di un’autocisterna – ha spiegato Gualtieri – ci sia stata una fuga di gas, sono stati chiamati i vigili del fuoco che insieme alla Polizia sono accorsi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Esplosione Roma, Gualtieri dopo il sopralluogo: “Grazie a soccorritori evitate conseguenze tragiche”

In questa notizia si parla di: esplosione - roma - gualtieri - sopralluogo

“Come un bombardamento”. Le testimonianze di soccorritori e residenti dopo l'esplosione a Roma - Un’esplosione violentissima ha scosso Roma questa mattina, lasciando dietro di sé un’immagine di devastazione e panico.

VIDEO| Esplode distributore di carburante, trema tutta Roma: 29 feriti. Meloni: Grazie alle squadre di soccorso; Roma: esplosione a Monteverde, crolla palazzina. Ferito turista. Si indaga per lesioni e disastro - Palazzina crollata a Roma, si indaga per lesioni e disastro; Palazzina esplode per una fuga di gas, uomo estratto vivo dalle macerie. «Un boato, sembrava una bomba».

Esplosione al benzinaio di Roma, Gualtieri: “Nessuna vittima grazie alla prontezza dei soccorsi. Evacuati anche i bambini” - Il sindaco Gualtieri arriva sul luogo dell’esplosione al distributore di benzina a Roma: “Nessuna vittima, evitata una tragedia”. Secondo la7.it

Esplosione a Roma, Leone XIV prega per le persone coinvolte - Il Papa ha inviato un messaggio per l'incendio a distributore di benzina in zona Labicano Prenestino. Si legge su interris.it