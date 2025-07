È come se fosse esplosa una bomba Ecco il momento dello scoppio dopo la fuga di gas in un distributore di benzina a Roma VIDEO

Un’immagine che rimarrà impressa nella memoria: un’esplosione potente, paragonabile a una bomba, scatenata da un malfunzionamento del sistema GPL in un distributore di benzina a Roma. Dopo una fuga di gas tempestivamente segnalata e gestita dai vigili del fuoco, la scena si è trasformata in un inferno di fuoco e fiamme. Un episodio che sottolinea quanto sia fondamentale la sicurezza e la prontezza negli interventi di emergenza...

«Si è trattato di un'esplosione conseguente a un 'blif da gpl' (un malfunzionamento dell'impianto del gas - ndr) equiparabile all'esplosione di una bomba. Dopo un primo intervento per una fuga di gas, per la quale in poco tempo erano giunti i vigili del fuoco, è arrivata l'esplosione». Cosi il direttore regionale dei vigili del fuoco del Lazio, Ennio Aquilino, in merito all'esplosione avvenuta.

