Brad Pitt | Tom Cruise ha abbandonato Ford v Ferrari quando ha capito che non avrebbe guidato molto

La reunion tra le stelle di "Intervista col vampiro" promette scintille sul grande schermo, con un possibile sequel di F1 che potrebbe riunire Brad Pitt e Tom Cruise. Dopo il colpo di scena di Cruise che ha lasciato Ford v Ferrari, l'entusiasmo cresce per questa coppia iconica pronta a riprendere il palcoscenico. Un connubio che certamente catturerà l'attenzione degli appassionati e non solo, segnando un nuovo capitolo nel mondo del cinema.

Le due star di Intervista col vampiro avrebbero dovuto tornare a recitare fianco a fianco nel film di James Mangold, ma non è ancora detta l'ultima parola vista l'ipotesi di un sequel di F1. Il successo travolgente al botteghino di F1 ha reso inevitabile la messa in cantiere di un sequel che non solo potrebbe arrivare prima del previsto, ma potrebbe addirittura vedere l'arrivo di Tom Cruise a fianco del protagonista Brad Pitt. La reunion tra le due star di Intervista col vampiro sarebbe dovuta già avvenire in un'altra pellicola a sfondo automobilistico, Ford v. Ferrari (in italiano Le Mans '66 - La grande sfida), diretto da James Mangold nel 2019, ma forse dopo trent'anni questo potrebbe essere finalmente il momento buono per rivederli insieme su un set. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Brad Pitt: "Tom Cruise ha abbandonato Ford v. Ferrari quando ha capito che non avrebbe guidato molto"

