Sere Fai d’estate anche in Bergamasca | le proposte del 2025

Se sei appassionato di cultura, storia e natura, non puoi perdere le Sere FAI d’Estate 2025 in tutta Italia, compresa la splendida Bergamasca. Quasi 400 iniziative ti aspettano fino a settembre, tra visite esclusive e eventi unici in 30 Beni del Fondo per l’Ambiente Italiano. Un’occasione imperdibile per scoprire angoli nascosti e vivere esperienze indimenticabili! La magia dell’estate si accende anche nel cuore della Lombardia: preparati a lasciarti sorprendere.

Sono quasi 400 le iniziative che fino a inizio settembre 2025 animeranno 30 Beni del FAI – Fondo per l'Ambiente Italiano ETS in 14 regioni – dal Piemonte alla Sicilia, dalla Puglia alla Lombardia, passando per l'Umbria e le Marche – nell'ambito delle Sere FAI d'Estate, il ricco e variegato programma di eventi e visite speciali che vedrà prolungare straordinariamente l'orario di apertura dei Beni della Fondazione per ampliare le attività proposte al pubblico e offrire esperienze uniche, dal tramonto a mezzanotte. Godendo della particolare atmosfera delle sere d'estate, sarà possibile passare del tempo a contatto con la natura, fare picnic sul prato al calar del sole, aperitivi al tramonto a bordo piscina e cene all'aperto a lume di candela e anche assistere a concerti, proiezioni di film e spettacoli sotto le stelle oltre che a piccole lezioni di astronomia.

