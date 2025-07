A Palermo progetto ‘Vulnerabili’ Mulè | Una sanità più equa che tutela pazienti invisibili

A Palermo nasce il progetto ‘Vulnerabili’, un’iniziativa pionieristica che mira a garantire una sanità più equa e inclusiva per chi è invisibile ai sistemi tradizionali. Un passo avanti fondamentale per tutelare quei soggetti fragili che spesso rinunciano alle cure o non riescono ad accedere alle prestazioni sanitarie. L’idea è di creare un modello di assistenza capace di fare la differenza, promuovendo un sistema più giusto e solidale.

(Adnkronos) – "I vulnerabili sono soggetti che vanno protetti. Si tratta di una popolazione che, purtroppo, cresce sempre di più e che o rinuncia a curarsi o proprio non è in grado di accedere al Servizio sanitario nazionale. Questa è un'iniziativa lodevole, prestigiosa, la prima che si fa in Italia, in Europa, e cominciamo da .

