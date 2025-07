Nuovo villaggio di Temptation Island | perché Mediaset ha cambiato location

La tredicesima stagione di Temptation Island segna un cambiamento epocale: il villaggio si sposta in una nuova location, suscitando curiosità e discussioni tra fan e addetti ai lavori. Perché Mediaset ha scelto questa svolta? Quali sono le motivazioni dietro questa decisione strategica? Scopriamo insieme i dettagli e le implicazioni di questa novità che promette di rendere ancora più avvincente il fortunato reality.

la nuova location di temptations island: motivazioni e dettagli. La tredicesima stagione di Temptation Island ha introdotto un importante cambiamento, spostando la sua ambientazione da una località storica a una destinazione completamente nuova. Questa decisione, motivata da diverse esigenze logistiche e strategiche, ha suscitato grande interesse tra il pubblico e gli addetti ai lavori. Di seguito vengono analizzati i principali aspetti legati alla scelta della nuova sede e alle implicazioni per il format. la scelta della Calabria come nuova cornice. da sarda a calabrese: le ragioni dello spostamento. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Nuovo villaggio di Temptation Island: perché Mediaset ha cambiato location

In questa notizia si parla di: island - temptation - location - villaggio

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - "Temptation Island", il reality dei sentimenti per eccellenza, si prepara a tornare su Canale 5, ma per il conduttore Bisciglia è in arrivo un brutto colpo.

Il resort in Sardegna delle scorse edizioni è stato distrutto dalle fiamme di un incendio. Temptation Island cambia location! Ecco qual è e com’è fatto il nuovo villaggio di fidanzati e fidanzate ? Vai su Facebook

Dov'è il villaggio di Temptation Island 2025: un angolo di mare bellissimo nel Sud Italia; Temptation Island 2025 cambia location: dove si trova il nuovo villaggio e com’è fatto; Temptation Island 2025, dove si trova il nuovo villaggio. L’addio a Is Morus Relais e al pinnettu.

Temptation Island 2025 cambia location: dove si trova il nuovo villaggio e com’è fatto - Temptation Island 2025 ha cambiato location: ha detto addio all'Is Morus Relais in Sardegna e si è trasferito in Calabria ... Secondo fanpage.it

Location Temptation Island 2025: dove si trova il Calalandrusa Resort/ Perché non è più l’Is Morus Relais - La nuova location di Temptation Island 2025 non è più in Sardegna bensì in Calabria: il motivo dell'addio all'Is Morus Relais per il Calalandrusa Resort ... Si legge su ilsussidiario.net