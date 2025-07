Poste Italiane | ad Arezzo i webinar di educazione finanziaria anche in modalità lis

Arezzo si apre alle opportunità di formazione finanziaria con i nuovi webinar di Poste Italiane, disponibili anche in modalità LIS per garantire a tutti un accesso inclusivo. Un'occasione unica per cittadini e professionisti di acquisire strumenti pratici e aggiornati sulla gestione economica quotidiana. Il primo appuntamento, martedì 8 luglio, offrirà sessioni su "I conti di casa" e "La gestione del credito", dove verranno forniti...

Arezzo, 4 luglio 2025 – Proseguono anche nel mese di luglio i webinar di Poste Italiane rivolti ai cittadini di Arezzo c ittà e provincia, con l’obiettivo di offrire strumenti utili per una pianificazione finanziaria consapevole. Il primo appuntamento è fissato per martedì 8 luglio con due sessioni, alle ore 10 sulla tematica “I conti di casa” e alle ore 16 sulla tematica “La gestione del credito”. Nel corso dei webinar saranno forniti suggerimenti utili per gestire al meglio il bilancio familiare e su come pianificare i propri progetti di vita attraverso un uso consapevole del risparmio e delle soluzioni di finanziamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Poste Italiane: ad Arezzo i webinar di educazione finanziaria anche in modalità lis

In questa notizia si parla di: arezzo - webinar - poste - italiane

I webinar di Poste per i cittadini di Arezzo città per una corretta pianificazione finanziaria - Arezzo si prepara a potenziare le proprie competenze finanziarie con i webinar di Poste Italiane, pensati per cittadini desiderosi di gestire meglio il proprio denaro.

Poste Italiane: ad Arezzo i webinar di educazione finanziaria anche in modalità lis; Poste: anche in Emilia Romagna il webinar “Il web dai social all’intelligenza artificiale”; Poste Italiane mette a disposizione dei cittadini di Arezzo città e provincia, in modalità webinar, due argomenti fondamentali per una corretta pianificazione finanziaria.

Poste italiane: ad Arezzo i webinar di educazione finanziaria anche in modalità Lis - Arezzo, 17 giugno 2024 – Proseguono per i cittadini di Arezzo, città e provincia, gli appuntamenti di Educazione Finanziaria in modalità webinar. lanazione.it scrive

Poste Italiane mette a disposizione dei cittadini di Arezzo città e provincia, in modalità webinar, due argomenti fondamentali per una corretta pianificazione finanziaria - Arezzo, 13 giugno 2025 – Anche la prossima settimana Poste Italiane mette a disposizione dei cittadini di Arezzo città e provincia, in modalità webinar, due argomenti fondamentali per una ... Lo riporta lanazione.it