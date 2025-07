Grande Fratello rivoluzione in arrivo | due edizioni nella prossima stagione e un nuovo conduttore

Il Grande Fratello si prepara a rivoluzionare la sua formula, portando in scena due edizioni distinte e un nuovo conduttore che promettono di catturare l’attenzione di milioni di telespettatori. Da ottobre, il debutto del GF NIP con talenti emergenti, seguito a gennaio dal Grande Fratello VIP con volti noti e la conferma di Signorini alla guida. Una svolta epocale per uno dei reality più amati d’Italia, destinato a riscrivere le regole dello spettacolo televisivo.

Il reality più longevo della TV italiana si sdoppia: da ottobre arriva il GF con concorrenti non famosi, mentre da gennaio spazio al Grande Fratello VIP con volti noti e la conduzione di Signorini. Il Grande Fratello si prepara a una svolta epocale. Stando a quanto rivelato in anteprima da Davide Maggio, Mediaset sarebbe pronta a proporre due edizioni distinte del reality nella prossima annata televisiva: una NIP, con concorrenti non famosi, al via da ottobre 2025, e una GoldVIP, in partenza da gennaio 2026 a cui dovrebbero partecipare ex concorrenti che hanno fatto la storia del programma, secondo le prime indiscrezioni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it