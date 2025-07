Piera Ebe Bertin uccisa nella vasca dal marito Enzo Giardi | l' autodenuncia dell' uomo la telefonata al 118 e la perizia psichiatrica

La tragica vicenda di Piera Ebe Bertin, uccisa nella vasca dal marito Enzo Giardi, ha sconvolto l’opinione pubblica. L’autodenuncia di Giardi e la telefonata al 118 sono dettagli cruciali di questa drammatica vicenda. Ora, sarà decisiva la perizia psichiatrica affidata alla Corte d’Assise di Ravenna, che potrà fare luce sulla reale condizione mentale dell’uomo, determinando il suo destino giudiziario e sociale.

Sarà decisiva la perizia psichiatrica affidata dalla Corte d?Assise di Ravenna per stabilire se Enzo Giardi, l?uomo che il 9 settembre dello scorso anno ha annegato la moglie Piera. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Piera Ebe Bertin uccisa nella vasca dal marito Enzo Giardi: l'autodenuncia dell'uomo, la telefonata al 118 e la perizia psichiatrica

In questa notizia si parla di: piera - enzo - giardi - uomo

Piera Ebe Bertin uccisa nella vasca dal marito Enzo Giardi: l'autodenuncia dell'uomo, la telefonata al 118 e l; Bancario in pensione uccide la moglie malata soffocandola nella vasca da bagno: arrestato; Moglie annegata nella vasca, via al processo per Enzo Giardi.

Piera Ebe Bertin uccisa nella vasca dal marito Enzo Giardi: l'allarme dell'uomo, la telefonata al 118 e la perizia psichiatrica - Sarà decisiva la perizia psichiatrica affidata dalla Corte d’Assise di Ravenna per stabilire se Enzo Giardi, l’uomo che il 9 settembre dello scorso anno ha annegato la moglie ... Si legge su msn.com

Moglie annegata nella vasca, via al processo per Enzo Giardi - Il Resto del Carlino - Ravenna, 18 giugno 2025 – È cominciato davanti alla Corte d’Assise presieduta dal giudice Giovanni Trerè, con giudice a latere Antonella Guidomei, il processo a carico di Enzo Giardi, 78 ... Secondo ilrestodelcarlino.it