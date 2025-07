TIM Summer Hits 2025 | scaletta e cast di Tananai e Sangiovanni nella quarta puntata

Il TIM Summer Hits 2025 si conferma un appuntamento imperdibile, un vero e proprio festival estivo nel cuore di Roma che unisce musica, spettacolo e emozioni. La quarta puntata, trasmessa il 4 luglio, ha visto protagonisti talenti come Tananai e Sangiovanni, portando sul palco performance indimenticabili. Questa edizione si distingue anche per la possibilità di vivere momenti esclusivi e interattivi, creando così un’esperienza unica per tutti gli amanti della musica.

Il TIM Summer Hits 2025 continua a rappresentare uno degli eventi musicali piĂą attesi dell’estate, proponendo ogni settimana performance di artisti italiani e internazionali in un’ambientazione suggestiva nel cuore di Roma. La quarta puntata, trasmessa venerdì 4 luglio, ha mantenuto alta l’attenzione del pubblico grazie a un cast ricco di ospiti e a una produzione curata nei dettagli. Questa edizione si distingue anche per la possibilitĂ di seguire lo show attraverso molteplici piattaforme digitali, oltre alla diretta televisiva su Rai 1. la quarta puntata del TIM summer hits 2025: modalitĂ di visione e conduzione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - TIM Summer Hits 2025: scaletta e cast di Tananai e Sangiovanni nella quarta puntata

In questa notizia si parla di: quarta - puntata - summer - hits

Tim Summer Hits 2025, quarta puntata con Baby K, Nek, Ghali, Raf - Preparati a vivere un’altra notte di pura musica e emozioni con la quarta puntata dei Tim Summer Hits 2025! Ospiti d’eccezione come Baby K, Nek, Ghalì e Raf si esibiranno davanti a un pubblico entusiasta in Piazza del Popolo, Roma.

Tim Summer Hits 2025, gli artisti in scaletta nella quarta puntata del 4 luglio Vai su X

L'estate sta arrivando e il TIM Summer Hits 2025 ha giĂ scaldato i motori. Scopriamo insieme la scaletta con tutti gli artisti ospiti della quarta puntata! #TimSummerHits2025 Vai su Facebook

La scaletta dell'ultima puntata di Tim Summer Hits 2025: cantanti, dove vederlo in tv e in streaming, tutto quello che c'è da sapere; Tim Summer Hits 2025, l'ultima puntata stasera in tv: la scaletta e i cantanti sul palco; Tim Summer Hits 2025, quarta serata (4 luglio): ospiti, scaletta, chi canta stasera.

Tim Summer Hits 2025: i cantanti della quarta serata, da Aiello a Tananai - Da Piazza del Popolo a Roma torna Tim Summer Hits 2025 con Carlo Conti e Andrea Delogu. Secondo gazzetta.it

Tim Summer Hits 2025, quarta serata (4 luglio): ospiti, scaletta, chi canta stasera - Questa sera su Rai 1 va in onda la puntata finale della kermesse: ecco chi ci sarà e cosa sentiremo. libero.it scrive