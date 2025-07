Ad Arezzo è tempo di shopping sotto le stelle

Arezzo si prepara a vivere una notte magica con "Shopping Sotto le Stelle", l’evento che dà il via ai saldi estivi 2025. Sabato 5 luglio, il centro storico si trasforma in un suggestivo palcoscenico di shopping, musica e sapori, offrendo un’esperienza unica sotto le luci delle stelle. Dalle ore 19 fino a mezzanotte, lasciatevi coinvolgere dall’atmosfera vibrante, tra negozi aperti, deliziose proposte gastronomiche e intrattenimento per tutti i gusti, rendendo questa serata imperdibile.

Arezzo, 4 luglio 2025 – Tutto è pronto per il grande evento che dà ufficialmente il via ai saldi estivi 2025: Shopping Sotto le Stelle torna domani (sabato 5 luglio) ad accendere il centro storico di Arezzo con una notte bianca all’insegna degli acquisti, del gusto e dell’intrattenimento, approfittando delle ore più fresche della giornata. Dalle ore 19 fino a mezzanotte sarà attivo il centro storico pedonale con i ristoranti pronti ad accogliere tanti turisti e visitatori. Non mancheranno spettacoli, musica live e tanto divertimento. E poi l’evento clou, i negozi aperti fino a mezzanotte con promozioni esclusive, nel primo giorno di saldi estivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ad Arezzo è tempo di shopping sotto le stelle

