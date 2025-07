esplosione roma il centro estivo evacuato pochi minuti prima poteva essere una strage

Un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche ha scosso il cuore di Roma: un’esplosione nel quartiere Prenestino ha fatto evacuare il centro estivo, salvando bambini e residenti da un destino ben più grave. La zona, descritta come un vero e proprio campo di battaglia, si ritrova ora tra macerie e paure, ma anche con la speranza di una pronta ripresa. Un richiamo alla nostra attenzione sulla sicurezza e sulla pronta reazione alle emergenze.

Vicino al distributore in via Gordiani, evacuati in extremis bambini e residenti hanno vissuto momenti di terrore, descrivendo la zona come una scena di guerra devastata. Questa mattina il quartiere Prenestino di Roma è stato scosso da un potente boato provocato da un’esplosione in un distributore di GPL in via dei Gordiani, trasformando l’area in una scena definita da molti “campo di battaglia”. Le conseguenze: vetri infranti, detriti proiettati a centinaia di metri e danni diffusi agli edifici circostanti. Il centro estivo Villa De Sanctis, affacciato sul luogo dell’incidente, è stato evacuato tempestivamente verso le 7:30. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv