Mosca | via diplomatica ora impossibile

La crisi in Ucraina si mantiene irrisolta, con Mosca che respinge ogni tentativo di soluzione diplomatica e conferma la prosecuzione dell'operazione militare. Il portavoce del Cremlino Peskov ha sottolineato che, finch√© il dialogo rimane impossibile, le forze russe continueranno sulla loro strada. In questo scenario complesso, l'attesa di una svolta pacifica si fa sempre pi√Ļ flebile, mentre le tensioni internazionali aumentano senza una fine in vista.

12.24 Una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina "al momento non √® possibile": lo ha detto il portavoce del Cremlino Peskov confermando lo stallo emerso gi√† ieri nella telefonata fra i presidenti russo Putin e Usa Trump. Peskov ha ribadito: Mosca non arretra sui suoi obiettivi. "Preferiamo la via diplomatica ma finch√© non √® possibile continuiamo l'operazione militare speciale". Trump"frustrato"?"Siamo attenti a tutte le affermazioni del presidente Trump". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

