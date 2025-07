Ascolti TV giovedì 3 luglio Temptation Island contro Don Matteo e Money Road | ecco chi ha vinto

Il debutto di Temptation Island ha fatto il botto, superando ogni aspettativa e stabilendo un nuovo record di ascolti in Italia. Con quasi 3,5 milioni di spettatori e uno share del 27.8%, il reality dei sentimenti si conferma protagonista indiscusso dell’estate 2025. La prima puntata, tra lacrime e falò, ha catturato il pubblico, lasciando tutti con il fiato sospeso. Ma chi ha vinto tra Don Matteo e Money 160 Road? Ecco i dettagli.

Debutto col botto per il reality dei sentimenti e delle tentazioni: quasi 3,5 milioni di spettatori e uno share mai visto prima. Nella serata di ieri, giovedì 3 luglio 2025, il re dell'estate è tornato e lo ha fatto in grande stile: Temptation Island ha conquistato ben 3.452.000 spettatori pari al 27.8% di share, segnando il record storico per il programma. La prima puntata della nuova edizione è stata un trionfo assoluto, tra lacrime, falò infuocati e tentatori in piena forma. Il reality condotto da Filippo Bisciglia non ha quindi deluso le aspettative, anzi, le ha superate. E gli altri programmi TV come sono andati? Temptation Island al top: numeri da capogiro per Canale 5 Il debutto della nuova stagione di Temptation . 🔗 Leggi su Movieplayer.it