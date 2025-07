Medioriente | Onu a Gaza 613 uccisioni vicino convogli aiuti e in siti Ghf

Nel cuore del Medioriente, la crisi a Gaza si fa sempre più drammatica, con oltre 600 vittime in un mese vicino ai convogli umanitari e ai siti di distribuzione. L'ONU denuncia un escalation di violenze che mette a dura prova la fragile speranza di pace nella regione. La tensione cresce, mentre il mondo osserva con preoccupazione un conflitto che richiede risposte immediate e decisive.

Ginevra (Svizzera), 4 lug. (LaPresseAP) – L’Alto commissariato Onu per i diritti umani ha dichiarato che in un mese, fra il 27 maggio e il 27 giugno, nella Striscia di Gaza sono state registrate 613 uccisioni in prossimità di convogli umanitari e presso i punti di distribuzione degli aiuti gestiti dalla Gaza Humanitarian Foundation (Ghf), organizzazione americana sostenuta da Israele che ha assunto la gestione della distribuzione degli aiuti a Gaza da maggio. A riferirlo è stata precisamente la portavoce dell’ufficio Onu, Ravina Shamdasani, precisando che l’Alto commissariato non è in grado di attribuire la responsabilità delle uccisioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: Onu, a Gaza 613 uccisioni vicino convogli aiuti e in siti Ghf

