Il rispetto, sia dentro che fuori dal campo, è il vero premio per un atleta. Luis Figo, leggenda del calcio e vincitore del Premio Fair Play Menarini, sottolinea come questo riconoscimento rappresenti non solo il valore di una carriera lunga 20 anni, ma anche l’importanza di mantenere integrità e fair play in ogni gesto. Un messaggio potente che ci ricorda quanto il rispetto sia fondamentale in ogni ambito della vita.

“Sono molto onorato di ricevere il Premio internazionale Fair Play Menarini. E’ per me motivo di orgoglio questo premio ed è anche importante per me riceverlo ora che non sono più in attività, come riconoscimento di una carriera di 20 anni. Sono molto soddisfatto”. Lo ha detto il Pallone d’Oro Luis Figo, stella del Barcellona, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Premio Fair Play Menarini, Figo: “Il rispetto importante fuori e dentro il campo”

