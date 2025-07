Incidente a un distributore di benzina | esplosione a Roma il boato sentito fino al centro Soccorse 40 persone

Un’immagine di caos e paura si è diffusa questa mattina a Roma, quando un’esplosione presso un distributore di benzina ha scatenato un boato e un’imponente colonna di fumo nero, visibile da tutto il quartiere. Le fiamme hanno provocato il panico tra i residenti e il pronto intervento dei soccorritori, che hanno assistito oltre 40 persone. Un episodio che ricorderemo a lungo e che mette in luce l’importanza della sicurezza negli impianti industriali.

