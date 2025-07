Costacurta sottolinea | Lautaro Martinez percepiva di dover dare strigliata!

Alessandro Costacurta analizza lo scontro tra Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu, sottolineando come l’attaccante argentino percepisse il bisogno di una “strigliata” per ritrovare la concentrazione. La sua riflessione invita a considerare con attenzione il contesto interno allo spogliatoio, ricordando che spesso le tensioni sono parte integrante del percorso di crescita. È fondamentale, quindi, analizzare con maturità e senza pregiudizi gli episodi che coinvolgono i protagonisti.

Alessandro Costacurta ha espresso il suo punto di vista in merito allo scontro a distanza tra Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu. Di seguito la sua visione. IL RAGIONAMENTO – Alessandro Costacurta si è pronunciato alle frequenze di TMW in occasione della cerimonia per il Premio Fairplay Menarini a proposito del duello a distanza Lautaro Martinez-Calhanoglu. L’ex calciatore ha sottolineato la necessità di evitare giudizi esterni affrettati in assenza di riscontri concreti sull’affiatamento nel gruppo: «Ne sono rimasto sorpreso? Dipende dal gruppo di lavoro. Ritengo che Lautaro Martinez sia una persona intelligente, essendo diventato un buon capitano. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Costacurta sottolinea: «Lautaro Martinez percepiva di dover dare strigliata!»

In questa notizia si parla di: costacurta - lautaro - martinez - sottolinea

Costacurta: «Lautaro? Potrebbe vincere il Pallone d’Oro in caso di vittoria della Champions! E sul futuro di Inzaghi dico…» - Alessandro Costacurta lancia un messaggio chiaro: Lautaro Martinez è in corsa per il Pallone d'Oro, a patto che l'Inter conquisti la Champions League.

Pubblicità 2024, tutte le campagne e i nuovi spot in partenza.

Lautaro Martinez stuzzica Costacurta: “Si riveda il gol nel derby in Champions” - Calciomercato.it - Inter contro Milan, polemica rovente: Lautaro Martinez risponde alle critiche di Billy Costacurta e lo fa tirando in ballo il derby di Champions dello scorso anno, non certo un ricordo piacevole ... Lo riporta calciomercato.it

Lautaro Martinez, dura replica a Costacurta: 'Dice il falso, si veda la semifinale contro il Milan' | Nazionali - Calciomercato.com - Alessandro Costacurta critica, Lautaro Martinez risponde: `Dice il falso, si veda l`EuroDerby... Riporta calciomercato.com