Vincitori PNRR1e PNRR2 | consigliato presentare comunque domanda 150 preferenze per le supplenze 2025 26 Pillole di Question Time

Scopriamo insieme le ultime novità sui vincitori dei concorsi PNRR1 e PNRR2, con indicazioni chiare per massimizzare le opportunità di inserimento in ruolo nel 2025-26. Durante il Question Time del 24 giugno su OrizzonteScuola TV, Andrea Carlino e Simone Craparo hanno approfondito l’importanza di presentare comunque le 150 preferenze, anche per chi ha vinto il concorso PNRR1. Un consiglio strategico da non perdere per tutti i candidati!

Nel question time del 24 giugno 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo, sindacalista della Gilda degli Insegnanti, è stato approfondito un tema legato all’immissione in ruolo dei docenti vincitori dei concorsi. Un focus particolare ha riguardato l’opportunità, per i vincitori del concorso PNRR1, di presentare comunque le 150 preferenze. L'articolo Vincitori PNRR1e PNRR2: consigliato presentare comunque domanda 150 preferenze per le supplenze 202526. Pillole di Question Time . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

