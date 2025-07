Diogo Jota e il viaggio in auto perché non poteva volare | l' intervento ai polmoni e la corsa in Lamborghini verso il traghetto

Diogo Jota, stella del Liverpool e della nazionale portoghese, ha vissuto un'ultima corsa mozzafiato in Lamborghini verso il traghetto, a causa delle complicazioni post-intervento ai polmoni che gli impedivano di volare. La sua passione per le auto e la vita lo avevano portato a vivere momenti di adrenalina e libertà . Ma cosa è successo davvero quella notte tragica? Scopriamo insieme i dettagli di un addio improvviso e doloroso.

Diogo Jota, attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese, è morto nella notte tra il 2 e il 3 luglio in un violento incidente stradale insieme al fratello André, calciatore del. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Diogo Jota e il viaggio in auto perché non poteva volare: l'intervento ai polmoni e la corsa in Lamborghini verso il traghetto

Liverpool piange Diogo Jota: folla ad Anfield per l’ultimo saluto al numero 20 e la città listata a lutto - Il cuore di Liverpool si ferma in lutto per Diogo Jota, il talento portoghese scomparso troppo presto a soli 28 anni.

Questa era l’auto di Diogo Jota. Guardate bene queste lamiere: dentro c’erano sogni, speranze, risate, progetti. Dentro c’era un ragazzo che amava la vita, la sua famiglia, il calcio, e che in un attimo non c’è più. È straziante pensare che di lui resti solo questo Vai su Facebook

Il mondo del #calcio in lutto per la morte dell'attaccante del #Liverpool 28enne #DiogoJota e di suo fratello André Silva in un incidente stradale in Spagna. L'auto su cui viaggiavano è uscita fuori strada nella provincia di #Zamora. Le immagini dal luogo dell'inc Vai su X

