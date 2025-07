Castigo | Elettra Lamborghini e Mayo lanciano la hit latina dell’estate 2025

Elettra Lamborghini e Mayo lanciano “Castigo”, la hit latina dell’estate 2025 che promette di infiammare playlist e mercati internazionali. Un mix irresistibile di sonorità pop, latine e urban, frutto di una collaborazione globale nata dopo il successo con Universal Music México. Prepariamoci a lasciarci contagiare da questa esplosiva combinazione di ritmo e passione, perché il nuovo singolo è destinato a diventare la colonna sonora delle vostre vacanze.

Sonorità pop, latine e urban per una collaborazione internazionale che punta alle playlist estive e al mercato globale. MILANO – Dopo la firma con Universal Music México, Elettra Lamborghini collabora con l’artista spagnolo Mayo nel nuovo brano “Castigo”, disponibile da questo venerdì su tutte le piattaforme digitali, assieme al videoclip ufficiale. Si tratta del primo singolo di Álvaro Mayo (Mayo) estratto dal suo album di debutto che uscirà il 5 settembre e intitolato “Mayo Season”. Mayo arriva dal successo della sua partecipazione al programma “Operación Triunfo” e dalle collaborazioni con Edurne e Mar Lucas. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Castigo”: Elettra Lamborghini e Mayo lanciano la hit latina dell’estate 2025

