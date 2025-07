Oasis la reunion a Cardiff | orari possibile scaletta e date del tour

L’attesa è finita: il 4 luglio a Cardiff, Liam e Noel Gallagher riaccendono i riflettori con la reunion degli Oasis, 16 anni dopo l’ultima volta. Un evento imperdibile che segna il ritorno di una delle band più influenti del panorama britannico. Preparatevi a vivere una serata indimenticabile, tra i brani simbolo e le emozioni di sempre. Ecco tutto quello che c’è da sapere su orari, scaletta e date del tour.

L’attesa è finita. Venerdì 4 luglio, attorno alle 20.15, Liam e Noel Gallagher torneranno nuovamente assieme su un palco 16 anni dopo l’ultima volta. È in programma a Cardiff, infatti, la prima data del tour della reunion degli Oasis, band che ha scritto pagine indelebili del pop-rock britannico e della musica in generale. Ad anticipare i due fratelli saranno le esibizioni dei Cast, band di Liverpool che ha già aperto gli storici live di Knebworth 1996, e Richard Ashcroft, frontman dei The Verve. Circola online già la prima potenziale scaletta, basata anche su alcune dichiarazioni dei Gallagher rilasciate nel corso dei mesi di avvicinamento. 🔗 Leggi su Lettera43.it