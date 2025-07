Arrestata ladra 60enne era l' incubo delle gioiellerie in Lombardia | furti per 130mila euro come agiva

Una donna di 60 anni, nota come l’incubo delle gioiellerie lombarde, è stata finalmente arrestata dopo aver messo a segno furti per un valore di 130mila euro tra Milano e Pavia. La sua abilità nel penetrare nelle vetrine e il suo modus operandi raffinato avevano seminato il panico tra i commercianti. Ora, la giustizia ha messo fine alla sua cattura, restituendo serenità alle vittime e alla città.

