Atletica Matteo Sioli il big ai Campionati Italiani U23 Polzonetti Longobardi e Bertello da seguire

Atletica Matteo Sioli si prepara a brillare ai Campionati Italiani U23, con protagonisti come Polzonetti, Longobardi e Bertello pronti a sfidarsi. Nel weekend, Grosseto ospiterà la rassegna giovanile che segna un passo importante verso gli Europei Under 23 di Bergen, Norvegia. Gli atleti delle classi 2003-2005 sono pronti a dare il massimo, alimentando l’entusiasmo e la passione per questa grande sfida. Il nome di ...

Nel weekend andranno in scena i Campionati Italiani juniores e promesse di atletica, sarĂ Grosseto a ospitare la rassegna tricolore giovanile che rappresenta una tappa fondamentale verso gli Europei Under 23, previsti a Bergen (Norvegia) dal 17 al 20 luglio. Gli atleti delle classi 2003, 2004 e 2005  si fronteggeranno a viso aperto, con tante punte desiderose di esprimersi al meglio e di lanciarsi verso i massimi palcoscenici. Il nome di maggiore rilievo è indubbiamente quello di Matteo Sioli, bronzo europeo indoor assoluto e reduce dal secondo posto agli Europei a squadre con 2.27 metri. La presenza del piemontese è comunque in dubbio visto il risentimento fisico accusato a Madrid e soltanto a ridosso della gara di salto in alto deciderĂ se presentarsi in pedana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, Matteo Sioli il big ai Campionati Italiani U23. Polzonetti, Longobardi e Bertello da seguire

