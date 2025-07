Roma il momento dell’esplosione del distributore di benzina a Villa De Sanctis prima l’incendio poi la deflagrazione - VIDEO

Un tragico episodio scuote Roma: alle prime luci dell’alba, un’esplosione devastante presso un distributore di benzina a Villa de Sanctis ha causato oltre 30 feriti e una colonna di fumo visibile da tutta la città. Dopo l’incendio iniziale, la deflagrazione si è consumata alle 8:18, generando caos e paura tra i residenti. Ma cosa è successo realmente? Scopriamo insieme i dettagli di questa terribile mattina che ha segnato il quartiere e tutta Roma.

Oltre 30 i feriti dopo l'esplosione. La colonna di fumo, alta circa 200 metri è stata visibile in tutti i quartieri limitrofi. La linea B della metropolitana è stata chiusa, il traffico è in tilt Prima l'incendio, poi l'esplosione alle 8:18 del mattino. A deflagrare è stato un distributore di.

