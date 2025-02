Agi.it - Papa Francesco: "Avrei voluto essere con voi ma ho ancora bisogno di un po' di cure"

AGI -ha "trascorso la notte tranquillo", ha "dormito bene e fatto colazione". Così il direttore della sala stampa della Santa Sede Matteo Bruni sottolineando che il Pontefice ha "letto alcuni quotidiani come fa abitualmente". Nel pomeriggio potrebbero arrivare altri aggiornamenti. "Hodi un po' diper mia bronchite" "Desidero salutare tutti gli artisti che hanno partecipato:in mezzo a voi ma, come sapete, mi trovo qui al Policlinico Gemelli perché hodi un po' diper la mia bronchite". Lo scrivenel testo preparato per l'Angelus di oggi, in occasione del Giubileo degli Artisti e del mondo della Cultura. "Vi ringrazio per l'affetto, la preghiera e la vicinanza con cui mi state accompagnando in questi giorni - ha aggiunto il Santo Padre nel testo dell'Angelus - così come vorrei ringraziare i medici e gli operatori sanitari di questo Ospedale per la loro premura: svolgono un lavoro prezioso e tanto faticoso, sosteniamoli con la preghiera!".