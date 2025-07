Wimbledon parla italiano non solo Sinner | quanto vale una vittoria tricolore

Wimbledon 2025 si conferma come una tappa storica per il tennis italiano, con tre talenti azzurri negli ottavi di finale. Un risultato senza precedenti che dimostra la crescente forza e maturità del nostro movimento. Ma quanto vale realmente una vittoria tricolore in uno dei tornei più prestigiosi al mondo? Scopriamolo insieme, perché questa è solo l'inizio di un nuovo capitolo per il tennis italiano.

Il torneo di Wimbledon 2025 si sta rivelando a suo modo storico per il tennis italiano, nello specifico per quanto riguarda il tabellone maschile. Per la prima volta tre tennisti azzurri hanno raggiunto gli ottavi di finale del prestigioso torneo sull’erba, un traguardo mai raggiunto prima a Londra. Si tratta di Jannik Sinner, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego. Un risultato che segna una svolta per il movimento italiano, capace di imporsi anche su una superficie storicamente ostica come l’erba dell’All England Club. L’Italia aveva raggiunto simili risultati soltanto sei volte nella storia di uno Slam maschile, ma sempre sulla terra battuta del Roland Garros. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Wimbledon parla italiano, non solo Sinner: quanto vale una vittoria tricolore

