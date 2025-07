Mattarella in visita ufficiale in Croazia colloquio con Milanovic

Il Presidente Sergio Mattarella si trova a Zagabria per una visita ufficiale, rafforzando i legami tra Italia e Croazia. Dopo un incontro con il collega Zoran Milanovic, il prestigioso viaggio proseguirà con colloqui istituzionali che confermano l'importanza della cooperazione regionale. Un passo deciso verso un futuro di dialogo e collaborazione più stretto tra le due nazioni. Mattarella...

Zagabria, 7 lug. (askanews) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è oggi a Zagabria per una visita ufficiale in Croazia. Primo appuntamento l'incontro con il Presidente della Repubblica di Croazia, Zoran Milanovic al termine del quale ci saranno dichiarazioni alla stampa. Nel pomeriggio il capo dello Stato avrà un colloquio con il presidente del Parlamento Gordan Jandrokovic e con il primo ministro Andrej Plenkovic. Mattarella rientrerà a Roma in serata.

